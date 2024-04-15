Задержана гражданка иностранного государства, находившаяся в международном розыске

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках следственно-оперативных мероприятий задержанная водворена в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

ГКНБ КР в рамках, проводимых совместно с НЦБ Интерпола в КР оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана гражданка иностранного государства «Ч.Д.», которая находилась в международном розыске как особо опасный разыскиваемый Международной уголовной полицией Интерпол преступник.

Задержанная иностранка является организатором международного преступного сообщества, специализирующееся на организации незаконной миграции, легализации иностранных граждан на территории развитых государств.

В рамках следственно-оперативных мероприятий задержанная водворена в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.