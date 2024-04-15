На территории г.Бишкек выявлены иностранные граждане, пребывающие в нарушение миграционного законодательства страны

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно законодательству иностранцы подлежат выдворению в страны исхода.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела выявлены иностранные граждане, пребывающие на территории г.Бишкек в нарушение миграционного законодательства страны.

14 апреля с.г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий по различным местам временного проживания установлены более 130 иностранцев из Пакистана и Бангладеш, из которых 64 человек пребывают с истекшими сроками действия виз и без регистрационного учета.

Установлено, что иностранцы прибыли в страну легально с целью трудоустройства в сфере общепита, услуг доставки, строительства и швейного производства. Однако, большая часть из них оказались невостребованными из-за отсутствия соответствующей квалификации и низкого размера оплаты труда.

ГКНБ совместно с МВД в отношении иностранных нарушителей составлены административные протоколы с соответствующим штрафом. Согласно законодательству иностранцы подлежат выдворению в страны исхода.