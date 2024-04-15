На территории Пригородного стоят очистные сооружения, а в самом селе нет центральной канализации — нонсенс, - депутат БГК

Единственные очистные сооружения, которые обслуживают весь город, сказала она.

На территории Пригородного стоят очистные сооружения, а в самом селе нет центральной канализации — нонсенс, сообщила депутат Бишкекского городского кенеша Анара Саткина (зампредседателя Пригородного айылного кенеша) в ходе заседания постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

По ее словам, все очистные сооружения находятся на территории села Пригородное.

Единственные очистные сооружения, которые обслуживают весь город, сказала она.

«Недавно провели новую дополнительную линию. Хотя на территории Пригородного стоят очистные сооружения, в Пригородном нет центральной канализации — нонсенс. В некоторых домах она есть, вы понимаете, ашар называется. Они подключены незаконно, так скажем. И они не стоят на балансе у вас.

Намереваетесь вы когда-нибудь взять на баланс улицы, которые пользуются центральной канализацией?» - спросила депутат Саткина.

Как сказал председатель МП «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев, сегодня что-то говорить рано, так как МП сперва должно изучить все.

«Проблемы, которые если были у вас с водой в прошлом году, пока они на этот год мне кажется, сохранятся. Только мы должны строить планы, мы должны подготовиться на 2025 год и вместе с вами проработать вопрос. Потому что не получится, что «Бишкекводоканал» туда придет и там никого не будет, тогда мы должны там с кем-то отрабатывать. Мы встречались с вашими муниципальными предприятиями, которые по факту не знают, где у них проходят свои же сети. Мы должны изучить эти моменты, потому что направляли свою технику, чтобы они искали, наши службы ищут, где ваши сети, сколько скважин, те же самые водозаборы, нет никаких паспортов. Мы даже не знаем, сколько они должны за электроэнергию и все остальное, мы даже не знаем, сколько абонентов.

У вас цены хорошие — по 20 сомов за кубометр воды берете, но по факту ни у кого нет водомера, а по нормам платите 50 сомов с 1 человека на один месяц. Это минимальные цены,. То время прошло, когда воду могли использовать бесплатно», - рассказал директор МП.

По селу Пригородное Ч.Жумалиев сказал, что для него интересный вопрос, где находятся очистные сооружения.

«Очистные сооружения были построены в 1979 году, но до этого тоже были очистные сооружения. Пригородное было дальше, почему-то Пригородное стало все ближе и ближе к нашим очистным и потом говорят: «Откуда появились очистные сооружения здесь?» Хотя вопрос должен был стоять по-другому — там не соблюдены все нормы.

«Так что этот вопрос на сегодня открытый, но «Бишкекводоканал» прорабатывает на сегодня вопрос о строительстве очистных сооружений. Мы собираемся строить на этом же участке или реконструировать уже более современное без запаха», - рассказал он.

Глава МП пообещал, что все канализационные сети присоединенных к Бишкеку сел и айылных аймаков возьмут на баланс, но после изучения.

«Когда говорим, что на сегодня в «Бишкекводоканале» 220 км по городу ашарным методом построены, это только по водопроводным сетям, плюс будем добавлять ваши. Смотреть, где построено по нормам с документами — будем принимать, а где нет — будем включать в список 220 км и будем более масштабно подходить.

Так что впереди будет ждать, этот год не будет легким, но будем работать совместно», - сказал он.

АКИpress