ГКНБ: За покровительство незаконно построенным коммерческим объектам задержан вице-мэр столицы

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводится отдельная работа и организованы проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.

ГКНБ КР в ходе проводимой комплексной работы, по демонтажу коррупционных механизмов в деятельности муниципальных органов власти, выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны вице-мэра г.Бишкек.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что ранее «С.М.Ш.», будучи руководителем одной из администраций г.Бишкек, в личных интересах с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства.

В частности, «С.М.Ш.» незаконно, выходя за рамки своей компетенции, дал указание выделить муниципальный земельный участок в самом центре города под строительство коммерческого объекта недобросовестному субъекту предпринимательства. Рыночная стоимость участка на сегодняшний день составляет более 200 тысяч долларов США.

В последующем, профильными органами местного самоуправления выявлен факт строительства данного коммерческого объекта площадью 300 кв.м. без каких-либо разрешительных документов. На основании чего объект подлежал сносу в установленном порядке. Однако, «С.М.Ш.», используя свои властные полномочия, всячески тормозил данный процесс и создавал всевозможные препоны. В результате чего незаконный объект не был демонтирован.

Следует отметить, что не за долго до этого на месте построенного объекта для удобства жителей и гостей столицы был благоустроен сквер.

Установлено, что тендер по благоустройству сквера также инициировал «С.М.Ш.», в процессе реализации которого выявлен другой коррупционный факт. Так, на сквер было потрачено более 17 миллионов сомов из местного бюджета, но в результате предварительного анализа строительный экспертизы выявлено завышение фактических работ на 6-7 миллионов сомов.

По данному факту проводится отдельная работа и организованы проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.

ГКНБ КР на основании собранных материалов в рамках уголовного дела задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР вице-мэр столицы «С.М.Ш.» и бизнесмен «Т.Б.М.».

ГКНБ КР проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также должностных и иных лиц, причастных к вышеуказанной коррупционной схеме.