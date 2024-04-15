У мужчины взяли $45 тыс., пообещав привезти машины из России. Милиция задержала подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве.

По данным милиции, он взял 45 тыс. долларов под предлогом привезти машины из России.

УВД Ленинского района сообщает, что в феврале подозреваемый Б.А., находясь на проспекте Манас, войдя в доверие обманным путем, под предлогом того, что привезет 6 автомашин из России, взял деньги в сумме 45 тыс. долларов у заявителя Ш.М. После этого он скрылся.

Следственная служба УВД Ленинского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Милиция задержала подозреваемого Б.А., 1980 года рождения. Он находится в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

АКИpress