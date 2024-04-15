Летом в сутки в частных домах потребляют 600-700 литров воды на одного человека, - «Бишкекводоканал»

По данным анализа в 2023 году, потребление составляет в среднем примерно 350 литров в сутки на одного человека, а летом достигает порядка 600-700 литров в сутки на одного человека.

Летом потребление питьевой воды в частных домах составляет 600-700 литров в сутки на одного человека, сообщил руководитель МП «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев в ходе заседания постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии Бишкекского городского кенеша.

Депутаты комиссии рассматривали вопрос «Об увеличении норм водопотребления, водоотведения» (канализации) для населения города Бишкек».

Как сказал Ч.Жумалиев, нормы потребления воды в последний раз в 2009 году были рассмотрены: для многоэтажек 310 литров в сутки, для индивидуальных жилых домов — 170 литров в сутки.

По данным анализа в 2023 году, потребление составляет в среднем примерно 350 литров в сутки на одного человека, а летом достигает порядка 600-700 литров в сутки на одного человека.

«В зимний период жилые индивидуальные дома, чтобы у них не замерзли стояки, они открывают все стояки, и всю зиму они используют питьевую воду, чтобы все время у них была струя», - посетовал глава МП.

Изначально МП предлагало и многоэтажным домам увеличить до 350 литров в сутки утвержденные нормы водопотребления, но во время общественного обсуждения были предложены варианты с общественными объединениями, что фактически многоквартирные дома не используют 350 литров.

«Был проведен дополнительный анализ и мы выявили, что многоквартирные дома мы не трогаем, они остаются порядка 310 литров в сутки, а индивидуальные жилые дома переводим на 350 литров в сутки», - рассказал он.

АКИpress