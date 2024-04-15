Государство выделило средства на 50 бесплатных операций по пересадке почек, - Садыр Жапаров

На сегодня государство выделило средства на 50 бесплатных операций по пересадке почек.

Об этом сказал президент Садыр Жапаров.

Глава государства 12 апреля в рамках рабочей поездки в Жалал-Абадскую область открыл новое здание областной клинической больницы в городе Жалал-Абад.

Он поинтересовался, как идет работа по трансплантации почек. По информации министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, бесплатная операция по пересадке почек проведена 10 пациентам. 20 пациентов ищут доноров, в очередях стоят еще 200 пациентов, они также ищут доноров.

«Мы на сегодня выделили средства для 50 пациентов. Вы скажите мне, когда сделаете операцию 45-му пациенту, мы выделим еще деньги», - озвучил президент.

АКИpress