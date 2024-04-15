В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля

Всю первую половину следующей недели в Бишкеке ожидаются дожди и грозы.

Такой прогноз дают синоптики.

15 апреля в столице ожидаются дожди и грозы. Ночью до +10 градусов, днем до +18 градусов.

16 апреля будет такая же погода. Ночью до +10 градусов, днем до +18 градусов.

17 апреля ночью возможны дождь и гроза и до +9 градусов. Днем уже осадков не будет, воздух прогреется до +20 градусов.

18-19 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха существенно не изменится.



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