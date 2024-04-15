Прием документов на конкурс для получения стипендии «Эл үмүтү» начнется 1 мая

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Прием документов на конкурс для получения стипендии «Эл үмүтү» начнется 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, документы будут приниматься в онлайн-формате до 30 мая.

К участию в конкурсе допускаются граждане Кыргызской Республики в возрасте до 40 лет, поступающие по направлениям подготовки магистров, до 45 лет — по программам доктора философии PhD.

Для участия в конкурсе претенденты должны отправить следующие документы:

- заполненную анкету по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

- паспорт/удостоверение личности;

- диплом бакалавра/специалиста/магистра с приложением транскрипта;

- копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык;

- официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным вузом/справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык при его наличии для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных вузах;

- сведения об активном и результативном участии в научно-исследовательской работе, подтвержденные публикациями, авторскими свидетельствами, тезисами докладов, дипломами и другим;

- сведения об иных публичных представлениях в течение двух лет, предшествующих присуждению международной стипендии, результатах научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или ведомственной конференции, семинаре, круглом столе соответствующего уровня.

Цель присуждения стипендии «Эл үмүтү» — содействие наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования по программам магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов QS World University Rankings, Times Higher Education.

Ежегодно выделяются 50 стипендий «Эл үмүтү», из них по техническим и инженерным направлениям подготовки магистров — 20 стипендий, по экономическим направлениям подготовки магистров — 10 стипендий, по социально-гуманитарным направлениям подготовки магистров — 10 стипендий, для обучения по программам доктора философии PhD — 10 стипендий.

Подробнее о конкурсе и требованиях можно прочитать на сайте Минобразования.

Напомним, 10 мая 2022 года глава государства Садыр Жапаров учредил президентскую стипендию «Эл үмүтү». Условия ее получения опубликованы на сайте Министерства образования и науки. Там же приведен список топ-100 университетов, обучение в которых готово профинансировать государство. Размер годовой стипендии не должен превышать $50 тысяч.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291525/