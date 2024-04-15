ЕАЭС расширяет перечень маркируемой продукции - это коснется швейной отрасли Кыргызстана

Теперь маркировке будут подвергаться костюмы, рубашки, трикотажные изделия, а также изделия из искусственного меха и другие виды одежды.

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел предложение России о расширении перечня товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Теперь маркировке будут подвергаться костюмы, рубашки, трикотажные изделия, а также изделия из искусственного меха и другие виды одежды.

В отношении этих товаров страны союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.

"Поэтапное включение новых товаров в число подлежащих маркировке - это логичный шаг в развитии общей системы, позволяющий потребителю убедиться в их подлинности и повышающий конкурентоспособность честных участников рынка за счет сокращения доли незаконного оборота", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Маркировка будет производиться по унифицированным правилам, утвержденным в 2019 году, что исключает необходимость перемаркировки товаров при их обращении в странах ЕАЭС.



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