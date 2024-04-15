Садыр Жапаров поддержал идею открытия государственного центра гемодиализа

Президент Садыр Жапаров поддержал идею открытия государственных центров гемодиализа в регионах.

Глава государства 12 апреля в рамках рабочей поездки в Жалал-Абадскую область открыл новое здание областной клинической больницы в городе Жалал-Абад.

Во время осмотра больницы министр здравоохранения сообщил, что в рамках ГЧП государство выделяет более 6000 сомов на одного пациента, который получает услуги гемодиализа в частном центре. По словам министра, если открыть государственный центр, то можно предоставлять услуги гемодиализа за 3000 сомов, что позволит сэкономить средства. Он попросил поддержать данную работу и открыть госцентры в регионах.

Жапаров отметил, что поддерживает идею. «Нет никаких преград, делайте», - озвучил он.

АКИpress