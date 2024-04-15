В Ноокенском районе задержали группу квартирных воров

Задержана преступная группа квартирных воров, орудовавшая в Ноокенском и других районах.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

Оперативными службами МВД раскрыто преступление, связанное с кражей оружия. В декабре 2023 года неизвестные проникли в дом жительницы Ноокенского района Джалал-Абадской области с целью кражи чужого имущества. Злоумышленники похитили из дома денежные средства в размере $15 000, наручные часы стоимостью более чем $1 000, а также огнестрельное гладкоствольное оружие турецкого производства стоимостью свыше 40 000 сомов. Потерпевшие обратились с заявлением в милицию с просьбой принять меры в отношении преступников, совершивших кражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК КР. В рамках уголовного дела прошли оперативно-разыскные мероприятия. Следы преступления привели к поимке преступной группы, причастной к серии квартирных краж.

Подозреваемые в совершении преступлений А. у. А., 1997 года рождения, проживающий в Кара-Суйском районе Ошской области, и М. А., 1999 года рождения, житель Сокулукского района, задержаны на территории Чуйской области.

При задержании у них обнаружено оружие – гладкоствольное ружье, которое изъято в качестве вещественного доказательства ранее совершенной кражи. Кроме этого, обнаружено более 35 патронов калибра 7,62 для стрельбы из нарезного оружия.

По предварительным данным, преступная группа причастна к серии квартирных краж, совершенных на территории нескольких районов Джалал-Абадской области. В настоящее время проводятся следственные действия. Задержанные доставлены и водворены в ИВС Ноокенского РОВД.



URL: https://kaktus.media/499384