До села Зардалы построят однополосную дорогу — Садыр Жапаров

До села Зардалы построят однополосную дорогу. Готовится проект.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Садыр Жапаров.

По его словам, он будет включен в бюджет следующего года, а работы начнутся ранней весной.

«Но, к сожалению, это будет однополосная дорога. Две полосы сделать невозможно, так как это скалистая местность. Есть риск падения.

В целях безопасности движения на разных участках однополосной дороги будут сделаны «карманы», позволяющие проехать встречному транспортному средству.

Как говорится, лучше пока построить однополосную дорогу, чем ничего не делать. Дорога на Зардалы необходима для безопасности государства», - написал глава государства.

Кабар