Видео - По факту вымогательства взятки задержан сотрудник УПСМ по ГУВД г. Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный сотрудник УПСМ в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах внутренних дел 12 апреля 2024 года во взаимодействий с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 2500 долларов США с поличным задержан сотрудник УПСМ по ГУВД г.Бишкек «Э.Н.А.».

Следствием установлено, что указанный сотрудник вымогал денежные средства у гражданина за положительное решение вопроса по возврату ему права управлять автотранспортным средством, а также вывоза автомобиля со штрафстоянки. Следует отметить, что ранее под тем же предлогом «Э.Н.А.» получил от гражданина 500 долларов США.

Задержанный сотрудник УПСМ в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.