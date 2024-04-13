Видео - При получении взятки задержан следователь ОВД Ноокатского района

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия.

ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) в отношении следователя ОВД Ноокатского района Ошской области капитана милиции «К.Х.Т.», вымогавшего взятку в размере 100 000 сомов за прекращение уголовного преследования по материалам о хулиганстве, несмотря на встречное заявление потерпевшего об отказе в поддержании частно-публичного обвинения.

28 марта 2024 года сотрудниками ГКНБ КР совместно с ОВР МВД КР по г.Ош и Ошской области, возле здания РОВД Ноокатского района был задержан с поличным следователь ОВД Ноокатского района капитан милиции «К.Х.Т.», при получении взятки 40 000 сомов.

В результате осмотра места происшествия, во внутренней части моторного отсека автомашины задержанного, были обнаружены обернутые в тряпку денежные средства в сумме 40 тыс. сомов, переданные ему заявителем в качестве взятки.

После проведения соответствующих следственных мероприятий задержанный «К.Х.Т.», решением Ошского городского суда водворен в СИЗО ГКНБ КР до 27 мая 2024 года.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия.