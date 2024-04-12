Коллектив ГКНБ КР поздравил ветерана органов национальной безопасности КР Намазова Шаимбека Намазовича с юбилеем – 95 лет

Бишкек, "Саясат.kg". Намазов Шаимбек Намазович, родился 12 апреля 1929 года в с.Чиркей Иссык-Кульской области.

Сегодня, 12 апреля 2024 года, от имени Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта К.Ташиева заместитель Председателя ГКНБ КР Шабданбеков Т.М. прибыл в гости, чтобы поздравить ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики - Намазова Шаимбека Намазовича с юбилеем – 95 лет и пожелать крепкого здоровья!

Ветерану Намазову Ш.Н. были вручены денежные средства. Также поздравить ветерана в кругу его семьи прибыли председатель совета ветеранов ГКНБ КР Чолпонбаев З.Ж., начальник ВМС (военно-медицинской службы) ГКНБ КР Жанакеева Н.К., заместители Федерации профсоюзов КР – Боенов С.А. и Шаршеналиев О.А.

Справочно: Намазов Шаимбек Намазович, родился 12 апреля 1929 года в с.Чиркей Иссык-Кульской области. Закончив среднюю школу с отличием, поступил в медицинский Вуз, однако на 2 курсе решает поступить в школу КГБ г.Могилёв Белорусская ССР. После окончания данной школы направлен на службу в провинцию Бадахшан (Историческая область Памира, расположенная на территории юго-восточного Таджикистана). Далее отслужив, продолжил учебу в высшей школе КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского г. Москва (4 года).

После окончания Высшей школы КГБ, работал на различных должностях в КГБ Киргизской ССР в Центральном аппарате, Нарынском и Иссык-Кульском Управлении, однако с связи с ухудшением здоровья, в 1973 году был вынужден выйти на пенсию.