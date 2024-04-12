Ташиев: Русский язык очень важен для наших последующих поколений

​К.Ташиев: Наше будущее поколение должно знать кыргызский язык так же, как и другие языки.

Председатель ГКНБ прокомментировал заявление спикера ЖК Нурланбека Шакиева по поводу кыргызского языка. Напомним, последний призвал кыргызстанцев давать детям кыргызские имена, чем арабские. Также он призвал блокировать мультфильмы на русском и английском языках.

По словам Ташиева, заявление Шакиева вызвало бурные обсуждения в обществе.

"Были те, кто поддерживал его мнение, и те, кто выступил против. Сегодня свое мнение высказал и наш президент Садыр Нургожоевич, так что проблема серьезная.

Конечно, когда дело доходит до языкового вопроса, нам нужно глубоко задуматься. Скажу откровенно, ограничивать другие языки в нашей повседневной жизни ради развития или сохранения кыргызского языка – это заблуждение. Более того, кыргызский язык не будет развиваться без других языков. Наше будущее поколение должно знать кыргызский язык так же, как и другие языки. Ведь через эти другие языки люди познают мир, становятся более образованными, а это в свою очередь приносит новые технологии и инновации. Исходя из этого, наша страна будет развиваться, не отставая от остальной цивилизации. Например, я уже несколько лет за свой счёт содержу двух учителей, обучающих наших сельских детей русскому и английскому языкам. Моя цель – чтобы эти дети выучили другие языки и познали мир. После окончания школы я окончил университет в России, хотя признаться в первое время мне было очень трудно. Поэтому русский язык очень важен для наших будущих поколений. Я не могу поддержать спикера в этом вопросе. А кыргызский язык вложен в нас с молоком матери, и лично для меня он всегда останется со мной.

- Как вы относитесь к мнению Шакиева о том, чтобы вместо арабских имён давали кыргызские имена?

- Мы в большинстве своем мусульмане и это следует помнить. Вообще, лучше всего давать красивые кыргызские мусульманские имена, например – Камчыбек.

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