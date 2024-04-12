Около 48 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ОРТ

Около 48 тысяч абитуриентов зарегистрировались на Общереспубликанское тестирование.

Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки качества в образовании и методов обучения.

Там отметили, что это не окончательные данные. Дополнительная регистрация на тест будет организована в школах, где пройдет ОРТ, за день до основного теста с 13.00 до 17.00.

ОРТ пройдет с 17 по 24 мая.

С 2012 года тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291356/