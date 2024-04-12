ГКНБ: В городе Узген выявлены незаконно переданные в частную собственность земельные участки

Бишкек, "Саясат.kg". Рыночная стоимость объектов оценена в 42 407 000 сомов.

В результате работы по выявлению незаконной передачи гособъектов в частные руки, со стороны ГКНБ установлены земельные участки центрального стадиона и парка им.Азнабакиева г.Узген.

В частности, в 2003-2005 годах, выданные во временное пользование земельные участки на территории центрального стадиона г.Узген и в парке имени Н.Азнабакиева, были незаконно переданы в частную собственность гражданам КР, в последующем на указанных участках построены 2 чайханы.

В целях установления размера нанесённого ущерба, была назначена оценочная экспертиза, по результатам которой рыночная стоимость объектов оценена в 42 407 000 сомов.

В ходе переговоров с владельцами участков и чайханы, была достигнута договоренность о добровольной передаче на баланс государства указанных объектов в счет возмещения ущерба.