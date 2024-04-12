ГКНБ: Задержан член «земельной мафии», занимающейся незаконной продажей амнистированных земельных участков на территории Сокулукского района

Бишкек, "Саясат.kg". В результате мошеннических действий добросовестные покупатели понесли ущерб в особо крупном размере.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела была установлена устойчивая схема незаконной продажи путем мошенничества земельных участков, ранее амнистированных в рамках Закона «О регулировании земельно-правовых отношений» и задержаны организаторы «К.А.А.» и «К.К.К».

Так, члены земельной мафии т.н. «гектарщик» организовали мошенническую схемы, где имея в собственности ранее амнистрированные земельные участки находили потенциальных покупателей и выписывали им доверенности на распоряжение земельным участком. При этом, после получения денежных средств за земельные участки, организаторы мошеннической схемы в сговоре с сотрудниками Сокулукского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, аннулировывали свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество путем подачи заявления об утере, что не позволяло покупателям регистрировать свои права на имущество. В результате мошеннических действий добросовестные покупатели понесли ущерб в особо крупном размере.

В рамках уголовного дела задержанный «К.А.А.» был водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям должностных лиц Сокулукского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, а также по выявлению других участников мошеннической схемы.