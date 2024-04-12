Адвокат нарушила этику. В Минюст поступило представление о приостановлении ее лицензии

Бишкек, "Саясат.kg". 22 февраля 2023 года в Институт Омбудсмена обратилась Н. Г. с просьбой защитить ее права от незаконных действий правоохранительных органов.

По рекомендации Института Омбудсмена комиссия по этике Адвокатуры КР внесла представление в Минюст КР о приостановлении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью сроком на один год в отношении З. Б.



22 февраля 2023 года в Институт Омбудсмена обратилась Н. Г. с просьбой защитить ее права от незаконных действий правоохранительных органов.



По словам родственников женщины, 22 февраля сотрудники следственных органов прямо в больничной палате 4-й горбольницы в присутствии других пациенток пытались произвести следственные действия. Н. Г. восстанавливалась после тяжелой операции на позвоночнике.



Для проведения следственных действий следователь Т. Ж. в качестве госадвоката вызвал З. Б., хотя у Н. Г. есть свой адвокат. Родственники смогли заснять на видео этот факт.



Институт Омбудсмена потребовал от органов прокуратуры объективной оценки действиям правоохранительных органов и привлечения к ответственности следователя ОВД Аламудунского района.



Кроме этого, институт направил запрос в адрес Службы юридической помощи для уточнения информации по З. Б.



Согласно официальному ответу, З. Б. на 22 февраля 2023 года в Государственном реестре адвокатов по предоставлению гарантированной государством юридической помощи не состоит и на 22 февраля не являлась дежурным адвокатом по району.



Еще в 2021 году Институт Омбудсмена получил жалобу от А. К. на того же следователя, который также принуждал согласиться на дежурного адвоката З. Б. Подтверждение данного факта есть у сотрудников института.



В официальном письме ЦК ГГЮП от 26.05.2021 на запрос института сообщалось, что 18 марта 2021 года также не была на дежурстве.



Данный факт свидетельствует о вопиющем нарушении прав и свобод человека.



Институт Омбудсмена информировал соответствующие государственные органы по данным фактам. В результате, Минюстом КР было принято решение о временном отстранении адвоката З.Б. от оказания квалифицированной юридической помощи, до получения заключения комиссии по этике адвокатов.



В связи с этим фактом Институт Омбудсмена внес представление в Комиссию по этике Адвокатуры КР о рассмотрении ответственности адвоката З. Б., за несоблюдение требований законодательства КР и норм Кодекса профессиональной этики.



В свою очередь, Комиссия по этике Адвокатуры КР в марте 2024 года внесла представление в Министерство юстиции КР о приостановлении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью сроком на один год.



«Совокупность изложенных обстоятельств позволяет сделать вывод, что в действиях адвоката содержатся признаки недобросовестности, подрывается доверие как непосредственно к адвокату, так и ко всему институту адвокатуры в целом. Учитывая, что у адвоката З. Б. имеется грубое нарушение норм профессиональной этики адвоката, носящее системный характер, комиссия по этике приходит к выводу, что есть основания для внесения представления в Минюст о приостановлении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью», — говорится в решении комиссии.