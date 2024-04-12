В Кыргызстане хотят ввести маркировку топлива

Бишкек, "Саясат.kg". Нововведение коснется всех видов топлива.

В Кыргызстане хотят с 1 июня 2024 года ввести обязательную маркировку нефтепродуктов. Проект постановления Кабинета Министров вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Нововведение коснется всех видов топлива. Инициаторы отметили, что бензин и дизельное топливо реализуют исключительно на розлив автозаправочные станции. Поэтому предлагается эту продукцию маркировать молекулярными маркерами, которые невозможно удалить из топлива и можно проверить его наличие с помощью специальных устройств.