ГКНБ: В Бишкеке член ОПГ пытался продать фальшивые доллары

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время задержанный выдворен в СИЗО ГКНБ КР сроком на 1 месяц.

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по противодействию финансированию терроризма и религиозного экстремизма, выявлена незаконная деятельность члена организованной-преступной группировки (ликвидированного К.Асанбека) гражданина КР «Т.М.» (он же «У.М.П.), 1975 г.р., уроженца Тонского района Иссык-Кульской области, в виду отмывания поддельных денежных купюр номиналом 100 долларов США в крупном размере.

В этой связи, 8 апреля т.г. в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 233 УК КР (подделка денег и ценных бумаг) во взаимодействии с сотрудниками ССН «А», «М.Т.» задержан с поличным при попытке реализации фальшивых денежных купюр.

В ходе личного досмотра, при нем были обнаружены поддельные денежные средства в размере 19800 (девятнадцать тысяч восемьсот) долларов США.

В настоящее время задержанный выдворен в СИЗО ГКНБ КР сроком на 1 месяц.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению его преступных связей.