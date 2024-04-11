В мае школьников ждет переводной экзамен по кыргызскому языку

В мае 2024 года учеников 5-8-х и 10-х классов ждет переводной экзамен по государственному языку.

Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве напомнили, что учащиеся 9-х и 11-х классов и так сдают госэкзамен по кыргызскому.

«Остальным не стоит беспокоиться. Тестирование будет в рамках школьной программы по предмету «Кыргызский язык» по итогам четвертой четверти. Если в школе есть компьютерный класс, то там могут провести компьютерный тест. В этом году переводные экзамены проводятся только для того, чтобы узнать рейтинг, насколько ученик усвоил материал по кыргызскому. В последующие годы посмотрим, возможно, единый какой-то экзамен будет в онлайн-режиме. Мы это обсуждаем сейчас», — отметили в Минобразования.

Ранее сообщалось, что по Закону «О государственном языке» в общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях) в обязательном порядке вводятся письменные и устные переводные (из класса в класс) экзамены, а в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования — вступительные и выпускные экзамены по кыргызскому языку.

В специализированных школах, в которых обучаются дети с ограничениями здоровья по слуху, допускается обучение на русском жестовом языке.



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