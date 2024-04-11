Сегодня мы требуем от ТBEA довести проектную мощность нового блока ТЭЦ Бишкека до 300 МВт, - Бакыт Торобаев

Зампредседателя Торобаев напомнил, что новый блок ТЭЦ должен генерировать 300 МВт мощности.

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев выступил на пресс-конференции по подведению итогов работы межведомственной комиссии по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек.

Как сообщили в комиссии, предварительный ущерб от аварии оценивается в 69 млн 630 тыс. сомов. Отмечается, что в данном случае идет амортизационное исчисление — себестоимость котлов приравнивается к нулю.

Зампредседателя Торобаев напомнил, что новый блок ТЭЦ должен генерировать 300 МВт мощности.

«Однако он ее не выдавал. Сегодня мы требуем от ТBEA довести проектную мощность до 300 МВт», - заявил он.

Замглавы кабмина подчеркнул, что оборудование на столичной ТЭЦ исчерпало свой срок службы, установленный заводом-производителем, поэтому требуется сооружение новых генерирующих мощностей, в том числе на альтернативном топливе.

«ТЭЦ почти 60 лет. За последние 30 лет мы даже свои авто поменяли, перешли с Жигули на новые авто. ТЭЦ стоит на дотациях. Сегодня тарифы на тепло и электроэнергию не покрывают затраты. У нас все еще социальные тарифы», - сказал Торобаев.

Ранее TBEA проводила модернизацию ТЭЦ на сумму $386 млн, в частности, были установлены два новых котлоагрегата.

По данным Минэнерго, взрыв на ТЭЦ произошел 2 февраля в 02:59 в котельном цеху. В результате были отключены 6 паровых котлов. Оборудование в результате аварии в старой части электростанции также отключилось.

В новой части ТЭЦ в работе оставались китайские энергоблоки №3 и №4, которые несли нагрузку в 200-210 МВт. Задаваемая температура теплосети до аварии была +65-70 градусов, фактически 2 февраля температура снизилась до +35-40 градусов. В результате аварии все котлы остались в рабочем состоянии, в то же время пострадало вспомогательное оборудование.

Tazabek