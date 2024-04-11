Соцконтракт. В Минсоцобеспечения рассказали о результатах программы в регионах КР

80% этих детей или 26,9 тыс. человек ранее получали пособие по нуждаемости «үй-бүлөгө көмөк».

Наибольшее количество успешно реализованных проектов по социальному контракту было в Джалал-Абадской и Ошской областях. При этом по результативности (большей доходности) проектов лидируют Бишкек, Чуйская и Баткенская области, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

В прошлом году 10 тыс. малоимущих и малообеспеченных семей получили по 100 тыс. сомов от государства и смогли открыть собственное дело. Доходы от реализации бизнес-проектов в 2023 году помогли улучшить жизнь 55,4 тыс. человек, из которых 33,5 тыс. – дети.

80% этих детей или 26,9 тыс. человек ранее получали пособие по нуждаемости «үй-бүлөгө көмөк».

«Если бы они продолжили получать пособие, ежемесячно из бюджета потребовалось бы выделять 32,3 млн сомов. Теперь же благодаря программе «Социальный контракт» все семьи самостоятельно формируют свой доход и не нуждаются в поддержке государства», — отметили в министерстве.

В этом году уже 20 тыс. семей смогут заключить социальный контракт с государством. Получить более подробную информацию можно в органах местного самоуправления и в территориальных подразделениях министерства.

Проект «Социальный контракт» реализуется с 2022 года по инициативе президента Садыра Жапарова: в соответствии с ним уязвимые семьи безвозмездно получают по 100 тыс. сомов для начала небольшого бизнеса.

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