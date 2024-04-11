Генпрокуратура: В Ноокене при ремонте водяного насоса нанесен ущерб на 4,7 млн сомов

Победителем признали имеющее задолженности по взносам на социальное страхование, а также не отвечающее квалификационным требованиям ОсОО “Э.Б.А.”.

Прокуратурой Ноокенского района Джалал-Абадской области по заявлению депутата Аралского айыльного кенеша проведена проверка, сообщает Генеральная прокуратура.

Так, ответственными должностными лицами Аралского айыл окмоту, без разработки соответствующего проекта капитального ремонта, был объявлен тендер на проведение работ по капитальному ремонту водяного насоса на участке Кен-Сай.

Победителем признали имеющее задолженности по взносам на социальное страхование, а также не отвечающее квалификационным требованиям ОсОО “Э.Б.А.”.

В ходе проверки выявлено, что ОсОО “Э.Б.А.” вместо указанных в первоначальном договоре (смете) полиэтиленовых труб диаметром 215 мм, и насоса 1Д 200-9-Т установило хранившиеся длительное время железные трубы диаметром 219 мм, и ранее находившийся в эксплуатации насос ЦСН 300/180.

Согласно техническому заключению, нанесен материальный ущерб на сумму 4 млн 719 тыс. сомов.

В результате чего, должностные лица айыл окмоту приняли на баланс объект, не функционирующий должным образом.

По данному факту прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц Аралского айыл окмоту возбуждено уголовное дело по статье 337 уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением) и направлено в Ноокенский РОВД проведения следственных действий.



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