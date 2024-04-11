Нештатная ситуация на ТЭЦ Бишкека. Министру энергетики КР рекомендовано объявить выговор

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев.

Межведомственная комиссия, которая занимается выяснением причин аварии на ТЭЦ Бишкека по итогам своей работы рекомендовала объявить руководству Министерства энергетики КР и отдельным сотрудникам предприятия дисциплинарные взыскания. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев.

Он отметил, что комиссией рекомендовано объявить:

- выговор министру энергетики КР;

- строгий выговор курирующему заместителю министра энергетики КР;

- дисциплинарное взыскание отдельным сотрудникам ТЭЦ Бишкека.

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