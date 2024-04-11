"4 800 обращений". Марлен Маматалиев считает, что под прикрытием религии народ обманывают

Кроме того, в рамках этого закона запрещается реклама ясновидящих.

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев инициировал внесение изменений в законопроект "О рекламе", и депутаты поддержали его в первом чтении. Если закон вступит в силу, использование религиозных слов в названиях компаний будет запрещено.

Кроме того, в рамках этого закона запрещается реклама ясновидящих. В связи с этим редакция Kaktus.media провела интервью с народным представителем, предлагающим поправки к указанному законопроекту. В нем Маматалиев объяснил, почему была выдвинута эта инициатива.

"Это связано с увеличением фактов мошенничества в Кыргызстане, то есть в нашем государстве. Оказывается, с одной стороны, разные финансовые пирамиды, с другой - кооперативы, а еще есть реклама, в которой говорится: "Я открою вам путь, если вам нужно улучшить свою жизнь, надо будет, я разрушу чью-то жизнь", - говорит он.

Депутат добавил, что в связи с большим количеством обращений, просматривая специальные телепередачи, он стал свидетелем того, как государственные телеканалы рекламируют ясновидящих и гадалок.

"Я посмотрел все телеканалы около часа, и такие объявления попадались мне регулярно. Это было ужасно. Там есть те, которые говорят: "Я уверяю, что проведу всю работу над семью предками или поколениями. Если нужно будет, я улучшу всю твою работу или, наоборот, сделаю хуже кому-то". Наши граждане уже страдают, с одной стороны, есть те, кто берет кредит, и те, кто потерял свои дома из-за таких лиц", - добавил он.

Марлен Маматалиев отметил, что в Кыргызстане много людей, которые под видом религии обманывают людей, и добавил, что в случае вступления в силу указанного закона будет запрещено использовать в названии фирмы религиозные слова. Он также отметил, что поступило около 4 800 обращений.

"Одно из них, например: кооперативы берут исламские названия и заявляют, что придерживаются исламских принципов. А на самом деле нет никаких исламских принципов. Вместо этого обманутые и залезшие в долги братья и сестры ссорятся друг с другом. Этот закон предотвратит подобные печальные ситуации", - сказал депутат.



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