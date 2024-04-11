Акаев предложил способы решения проблемы глобального потепления

Есть несколько сценариев решения проблемы...

Иностранный член РАН, профессор МГУ Аскар Акаев на Международной научной конференции в Москве "Математика в созвездии наук" предложил способы решения проблемы глобального потепления.

По его словам, начиная с 1850 года концентрация углекислого газа в атмосфере значительно увеличилась: с 280 ppm – типичного для доиндустриального периода до 415 ppm в настоящее время, то есть более чем на 47 %.

"Причиной этого изменения является хозяйственная деятельность человека: в первую очередь сжигание ископаемого топлива, во-вторую – сведение лесов.

Есть несколько сценариев решения проблемы:

Консервативный сценарий - государственная политика, технологии и социальные предпочтения продолжают развиваться также, как и в недавнем прошлом.

Амбициозный сценарий - Только симбиоз ВИЭ и АЭС с ядерным реактором малой и средней мощности последнего поколения с высокой степенью безопасности в качестве базового источника решает эту проблему", - сказал Акаев.





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