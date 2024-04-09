Министерство юстиции сообщает об устранении временных технических неполадок в работе системы «Электронный нотариат – 2.0»

Бишкек, "Саясат.kg". Автоматизированная информационная система «Электронный нотариат» – 1.0 по всей республике отключена с 5 февраля 2024 года.

В рамках системной реформы нотариата, проводимой Министерством юстиции в соответствии с Законом КР «О нотариате», с 1 февраля 2024 года вступил в силу приказ Министерства юстиции «О запуске Единой информационной системы нотариата – 2.0.», разработанной компанией, определенной Европейским банком реконструкции и развития.

Автоматизированная информационная система «Электронный нотариат» – 1.0 по всей республике отключена с 5 февраля 2024 года.

Проведенный анализ показывает, увеличение количества совершенных нотариальных действий в системе «Электронный нотариат – 2.0» на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а также снижение количества незаконных нотариальных действий, сопряженных с подделкой подписи и документов.

Министерство юстиции выражает уверенность в успешной реализации этапа внедрения новой информационной системы для повышения эффективности и доступности нотариальных услуг в Кыргызской Республике.

На сегодняшний день, система функционирует в штатном режиме, кроме того для выявления причин сбоев при работе новой системы, а также их устранения, Министерством образована оперативная группа и служба технической поддержки, которые принимают меры по оперативному устранению имеющихся технических неполадок.

Основными факторами, влияющими на стабильную работу системы «Электронный нотариат – 2.0.» являются:

– услуги по предоставлению стабильного интернет – соединения;

– стабильность работы информационных систем других государственных органов;

– отсутствие цифровой гигиены у некоторых нотариусов, позволяющей эффективно и безопасно использовать цифровые технологии.

В последние дни в работе системы наблюдались кратковременные сбои, вызвавшие недовольство со стороны населения. На сегодняшний день, Министерством юстиции совместно с техническим оператором информационной системы «Электронный нотариат – 2.0.» технические неполадки были устранены.

Вместе с тем, отмечаем, что в системе «Электронный нотариат –2.0.» реализуется функционал «личный кабинет», с помощью которого граждане могут обращаться к нотариусу и направлять заявку в режиме онлайн, с использованием цифровой подписи.

Министерство приносит извинения за временные неудобства, возникшие во время технических неполадок.

В случае возникновения проблем просим писать в техническую поддержку по whatsapp +996503291223 или звонить представителю Министерства юстиции по +312626210 (доб. 222).