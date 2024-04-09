Праздничная молитва на Орозо айт пройдет только в мечетях Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно программе, праздничный айт намаз прочтут в 07:30 утра 10 апреля.

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщило, что праздничная молитва по случаю Орозо айта состоится только в мечетях Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

По информации ДУМК, такое решение принято в связи с учетом безопасности населения и происходящими событиями в мире. Согласно программе, праздничный айт намаз прочтут в 07:30 утра 10 апреля.

В предыдущие годы в Бишкеке праздничные молитвы, в том числе по случаю Орозо айта, проходили на старой площади столицы возле здания Дома правительства (администрация президента).

Праздничный айт намаз будет прочитан во всех мечетях Кыргызстана 10 апреля, в связи с завершением священного месяца Рамазана (Орозо), который начался 11 марта.