Депутат предлагает учредить еще одно соцпособие

Депутат Гулшаркан Култаева предлагает назначать еще один вид государственного пособия.

Проект закона опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Инициатор отмечает, что, по данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, число получателей госпособий на 1 ноября 2023 года составляет 391,9 тыс. человек. Всего на выплату соцпособий за прошлый год из средств республиканского бюджета выделено 14 млрд 587 млн 466,3 тыс. сомов.

Согласно Закону "О государственных пособиях в Кыргызской Республике", ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение:

- детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп;

- пожилым гражданам (мужчинам - по достижении возраста 65 лет, женщинам - по достижении возраста 60 лет);

- матерям-героиням - по достижении возраста 55 лет;

- детям в случае потери одного родителя;

- детям в случае потери обоих родителей;

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - до достижения ими возраста 18 месяцев.

Ежемесячное пособие "Үй-бүлөгө көмөк" выдается малообеспеченным семьям на каждого ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в случае если совокупный доход семьи не превышает 900 сомов без учета пенсий, государственных пособий, а также пособий на погребение, по беременности и по безработице.

"Существующая система социальной поддержки недостаточно эффективна для защиты уязвимых слоев населения от бедности и обеспечения им достойного уровня жизни, поскольку также наблюдается повышение цен на необходимые продукты питания и лекарственные препараты. Это приводит к ухудшению финансового и социального положения лиц, живущих за счет получаемых социальных пособий", - отмечает Култаева.

Для повышения уровня жизни уязвимых слоев населения проектом предлагается предусмотреть выдачу дополнительного ежегодного социального пособия.

Ежегодное пособие предлагается выдавать лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, и детям, оба родителя которых неизвестны.

Выплата ежегодного социального пособия осуществляется не позднее 30 декабря текущего года.

Размеры ежегодного соцпособия устанавливаются кабинетом министров исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума.





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