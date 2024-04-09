Минобразования запретило проводить платные олимпиады среди школьников

Министерство образования и науки издало приказ «О запрете проведения платных олимпиад среди школьников».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь олимпиады будут проводиться среди учащихся общеобразовательных организаций только на основании положения, утвержденного приказом МОиН.

«Руководителям районных, городских отделов/управлений образования, областных методических центров образования, общеобразовательных организаций запрещаются организация и проведение платных олимпиад среди учащихся. Руководители, не выполняющие приказ, будут нести персональную ответственность», — добавили в министерстве.

Напомним, депутат Надира Нарматова на парламентском комитете по социальной политике заявила, что с учеников собирают по 1 тысяче сомов для участия в школьной олимпиаде.



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