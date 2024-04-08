В исправительный колонии №16 избили осужденного

Бишкек, "Саясат.kg". В учреждении № 16 поделились своей версией случившегося.

Сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР посетили исправительную колонию № 3 для ознакомления с условиями содержания арестованных.

В частности, провели беседу с осужденным М. уулу Т. — ранее в соцсетях было опубликовано его обращение. На видео он говорил, что в отношении него в исправительной колонии № 16 сотрудниками СИН применяется физическая сила. После публикации поста М. уулу Т. перевели в исправительную колонию № 3. Там сотрудники института и провели с ним беседу.

В ходе визуального осмотра на теле М. уулу Т. обнаружена гематома в области правой лопатки.

Со слов М. уулу Т., физическая сила применялась к нему со стороны сотрудников СИН, однако он отказался от претензий отметив, что конфликт исчерпан.

В учреждении № 16 поделились своей версией случившегося.

Так, 30 марта 2024 года в учреждении №16 сотрудники учреждения совместно с главным оперативно-розыскным управлением СИН провели внеплановый обыск для изъятия запрещенных предметов.

«При обыске у М. уулу Т. был изъят мобильный телефон. При изъятии телефона была применена физическая сила в отношении нескольких осужденных и в отношении М. уулу Т. в частности».

По данным сотрудников СИН, после изъятия телефона М. уулу Т.начал проявлять агрессию, взобрался на крышу промышленного здания внутри ИК, выдвигая требования о выдаче ему телефона и угрожая совершить суицид.

«После М. уулу Т. опубликовал видеообращение, находясь в помещении промышленной зоны учреждения № 16», — сообщили в исправительной колонии сотрудникам Института Омбудсмена.

В колонии уточнили, что М. уулу Т.осужден по ч. 4 ст.162 УК КР «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

По итогам мониторинга Институт Омбудсмена направил официальные запросы соответствующим государственным органам с требованиями обеспечить соблюдение прав человека в исправительных колониях, а также о необходимости проведения служебной проверки в части обоснованности применения физической силы в отношении осужденного М. уулу Т.