Видео - ГКНБ КР заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.
ГКНБ КР заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане.
На данный момент, комитет активно работает над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей стране.
Современный синтетический наркотик - это опаснейший «капкан» для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.
Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, проводить профилактические разговоры, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.
Если вам или вашим близким нужна помощь с наркотической зависимостью, то обращайтесь по анонимной горячей линии: 118
Кыргызстанцы за здоровое будущее!
Руководство комитета ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается законом.