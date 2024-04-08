Видео - ГКНБ КР заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

ГКНБ КР заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане.

На данный момент, комитет активно работает над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей стране.

Современный синтетический наркотик - это опаснейший «капкан» для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, проводить профилактические разговоры, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.

Если вам или вашим близким нужна помощь с наркотической зависимостью, то обращайтесь по анонимной горячей линии: 118

Кыргызстанцы за здоровое будущее!



Руководство комитета ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается законом.