Назван простой и эффективный метод профилактики гипертонии и инфаркта

Этим польза ходьбы не ограничивается.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья призвали кыргызстанцев чаще ходить пешком. Ведь это, по их данным, самый простой и безопасный вид физической активности. Ежедневную ходьбу по 30-40 минут в быстром темпе (максимально быстро, но так, чтобы не было одышки), как указали в РЦУЗ, называют кардиологической, поскольку благодаря ей улучшается тонус сосудов и быстрее "утилизируются" гормоны стресса, накопившиеся за день.

"Это обеспечивает эффективную профилактику таких заболеваний, как сердечная недостаточность, инфаркт, артериальная гипертония и прочих", - подчеркнули специалисты.

Этим польза ходьбы не ограничивается. Как рассказали в РЦУЗ:

- при активной ходьбе дыхание учащается, легкие лучше наполняются кислородом и активнее работают, значит, увеличивается их объем, что очень полезно;

- ходьба помогает похудеть, ведь такое занятие способствует сжиганию жировых отложений, а также задействует разные мышечные группы, включая практически все мышцы ног и брюшной пресс.

"Чем быстрее вы идете, тем больше расход. В среднем сжигается порядка 200-500 калорий. Например, ходьба быстрым шагом позволит вам избавиться от 450 или даже 500 калорий, а медленным – всего от 200-250", - отметили медики.

"Ходить полезно и мужчинам, и женщинам, так как это занятие обеспечивает приток крови к органам репродуктивной системы, устраняет застойные явления, минимизирует риски развития заболеваний половой сферы. Даже короткая прогулка способна подарить заряд бодрости и хорошее настроение, а также повысить активность и работоспособность. Ходите пешком и будьте здоровы!" - призвали специалисты.



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