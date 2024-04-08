В комплексе "Ата-Бейит" почтили память жертв апрельских событий

В комплексе "Ата-Бейит" 7 апреля прошла акция памяти жертв апрельских событий 2010 года.

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков сообщил, что родственники погибших и представители общественных объединений почтили память жертв, возложив цветы к памятнику в "Ата-Бейите".

"Возложили цветы к памятнику погибших героев апрельской народной революции в "Ата-Бейите", а также прочитали поминальную молитву о всех жертвах семейно-кланового режима свергнутого президента Закира Салиева (бывшего Курманбека Бакиева).

В мероприятии приняли участие главы и лидеры общественных объединений и организаций жертв апрельской народной революции, родственники убитых, раненые участники революции, а также участники революции, награжденные медалями апрельской народной революции.

Руководители партии в своем выступлении особо подчеркнули, что 7 апреля 2010 года люди вышли на площадь Ала-Тоо не за должностями, не за богатством и не за наградами и личной выгодой, а вышли на борьбу за правду и справедливость. Народ выступил против рабства! И мы обязаны гордиться своим храбрым, свободолюбивым, справедливым народом, а также хранить память и сохранить достижения апрельской народной революции. Также отмечена необходимость всем: руководству страны, сторонникам власти и оппозиции, всему народу страны совместно противостоять попыткам фальсификации истории и обеления кровавого тирана Закира Салиева (бывшего Курманбека Бакиева)", - сообщил Султанбеков.



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