Танцоры из Кыргызстана стали призерами на Almaty Open 2024

Спортсмены из Кыргызстана стали призерами на международном турнире по спортивным бальным танцам в Казахстане на Almaty Open 2024.

30-31 марта 2024 года в Алматы прошел этот ежегодный международный турнир. В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

Организаторы турнира - ассоциация "Федерация спортивного танца РК", Федерация танцевального спорта Алматы, танцевально-спортивный клуб "Кристалл-Альянс", танцевально-спортивный клуб "Грация", в турнире участвовало более 500 пар.

Замечательные результаты на турнире показали наши танцоры, представляющие Федерацию танцевального спорта Кыргызстана.

Результаты наших спортсменов-танцоров на ежегодном международном турнире Almaty Open 2024: пара Ратинов Аарон и Ратинова Анжелика в категории "Молодежь+Взрослые. Д класс. Стандарт" заняла 2-е место, в категории "Молодежь+Взрослые. С класс. Стандарт" заняла 3-е место, в категории "Молодежь+Взрослые. Открытый класс. Rising Stars. Стандарт" заняла 2-е место.

Спортсмены представляют клубы Sofia и Dance Elite и "Мария". Тренеры - Антон Калачев и Оксана Каракай.

Федерация танцевального спорта Кыргызстана в лице президента Титунина С. М. выражает благодарность спортсменам, принявшим участие в данных соревнованиях.



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