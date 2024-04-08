"У меня другая жена". Алымкадыр Бейшеналиев ответил на обвинения Жусупбека Коргонбай уулу

Депутат ЖК Жусупбек Коргонбай уулу обвинил министра здравоохранения в коррупции.

"Депутат Жусупбек Коргонбай уулу распространяет недостоверную информацию о моей супруге и количестве авто", - сообщил Kaktus.media глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

По словам министра, пользователи соцсетей распространяют информацию о его супруге и ее авто. Ранее Коргонбай уулу заявил, что женой Бейшеналиева является Гульнара Кульматова.

"Сейчас распространилась информация, что у Алымкадыра Бейшеналиева якобы много автомобилей. Там говорится, что моя жена Гульнара Кульматова, но она не моя супруга. Также сообщили, что покойный Ренат Кульматов - мой тесть. Это тоже недостоверная информация. У меня другая жена - это Кульматова Замира Марленовна, у которой зарегистрирован автомобиль Lexus RX 300. У моей дочери Салтанат Бейшеналиевой зарегистрирован автомобиль Honda Accord 2008 года выпуска. Представитель народа продолжает распространять недостоверную информацию о том, что другой человек является моей супругой. Не верьте его обману", - заявил министр редакции.

Кроме того, Бейшеналиев напомнил о болезни супруги. Сейчас, по его словам, она получает лечение в России.

"Моя супруга Замира Марленовна уже два года борется с раком. Ранее я говорил, что она 9 месяцев лечилась в Турции. Сейчас она получает химиотерапию в России. Распространенная информация вредит больному человеку. Я бы попросил не распространять недостоверную информацию", - заключил глава Минздрава.

Напомним, депутат ЖК Жусупбек Коргонбай уулу обвинил министра здравоохранения в коррупции. Депутаты сформировали комиссию для проверки этих данных, но на заседании парламента 4 апреля сам же Коргонбай уулу сообщил, что в эту комиссию вошли только представители определенных регионов, поэтому надо образовать новый состав. Сам Коргонбай уулу вышел из состава комиссии, чтобы, по его словам, не было конфликта интересов, ведь создание комиссии инициировал именно он.

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев согласился относительно регионального представительства в комиссии и попросил фракции выдвинуть претендентов, учитывая такой момент.

В свою очередь ГКНБ начнет проверку информации Жусупбека Коргонбай уулу о министре здравоохранения по итогам работы депутатской комиссии.



URL: https://kaktus.media/498983