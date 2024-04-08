В роддоме Оша умерла 30-летняя роженица. Ребенок выжил

В Ошском городском перинатальном центре 3 апреля скончалась 30-летняя роженица.

Эту информацию подтвердила главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, жительница Кара-Суйского района поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. "В анамнезе у нее порок сердца, сердечно-сосудистые заболевания. С учетом состояния была взята на операцию кесарева сечения. Девочка была извлечена. Ее вес был 2 кг 350 г. Несмотря на все предпринятые меры, проведенные консилиумы, 3 апреля в реанимации женщина скончалась", - пояснила Асылбашева.

"Ребенок с 25 марта по 6 апреля находился в отделении реанимации, с 6 апреля переведен в отделение патологии новорожденных, состояние относительно удовлетворительное, недоношенный. Кормление через зонд. Вес прибавляет", - отметила она.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту летального случая.

Напомним, ранее стало известно о пяти смертях рожениц с начала года:

- в Таласской области в начале января в центре общеврачебной практики умерла 23-летняя роженица;

- в бишкекском родильном доме №2 умерла женщина, родившая двойню;

- в роддоме №4 Бишкека в результате операции кесарева сечения умерла роженица;

еще одна женщина скончалась в роддоме территориальной больницы Жайылского района Чуйской области.

В родильном доме Иссык-Кульской областной объединенной больницы 24 марта скончались 18-летняя роженица и ее ребенок.



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