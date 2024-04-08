Дефицит лекарств. Глава Независимого медицинского профсоюза подтвердила проблему

Отметим, ранее о дефиците лекарств сообщал и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В больницах медики продолжают жаловаться на дефицит лекарств. Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по доказательной медицине, глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Отметим, ранее о дефиците лекарств сообщал и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По словам Бермет Барыктабасовой, больницы бьют тревогу, страна на грани социальной катастрофы — угроза лекарственной безопасности.

«Непродуманная адекватно идея о фармации грозит обернуться катастрофой. Из всех областей поступают сигналы бедствия — лекарств нет или заканчиваются. Заявки в фармацию по поставке лекарств по потребностям лежат уже второй квартал с начала года. Каждый день звонят в фармацию, а те говорят: «Завтра точно отправим». И на этом все, и ничего не привозят», — написала эксперт.

По ее данным, в больницах не остается лекарств, нет элементарных базовых ежедневных препаратов, а «руководителей заставляют молчать под угрозой увольнения».

«Отсутствуют неотложные, реанимационные, детские, кардиологические препараты, контрацептивы и средства для безопасного медикаментозного аборта — все из перечня жизненно важных лекарственных средств, которые фармация должна была обеспечить», — добавила Бермет Барыктабасова.

По данным Дастана Бекешева, в списке дефицитных лекарств — 50 наименований.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290984/