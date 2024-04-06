ГКНБ: Выявлена коррупционная схема в Лейлекском районе Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". В отношении других должностных лиц, имеющих причастность к данному преступлению, проводятся следственные действия.

ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области в рамках оперативных мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах установлен факт незаконной продажи земельного участка, находящегося на балансе образовательного учреждения Лейлекского района, со стороны должностных лиц мэрии г.Раззаков и Сулюкта-Лейлекского филиала ГУ «Кадастр».

В рамках следственно-оперативных мероприятий получены неопровержимые доказательства о сговоре и противоправной деятельности ряда должностных лиц Лейлекского района с отдельными депутатами местного Кенеша г.Раззаков и частными лицами.

В результате земельный участок, находящийся на балансе школы-гимназии №4 г.Раззаков площадью 140 кв.м путем заключения прямого договора купли-продажи был незаконно реализован жителю г.Раззаков за 40 тыс. сомов. При этом, согласно заключению независимого эксперта ОсОО «Эксперт групп», фактическая цена указанного земельного участка на момент ее реализации составляла более 1 млн 200 тыс. сомов.

В настоящее время задержаны и водворены в ИВС УВД Баткенской области вице-мэр г.Раззаков «Я.М», специалист филиала ГУ «Кадастр» по Лейлекскому району «Б.А» и бывший начальник департамента муниципальной собственности при мэрии г.Раззаков «К.Ж». В отношении других должностных лиц, имеющих причастность к данному преступлению, проводятся следственные действия.