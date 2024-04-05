Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль Кубка мира по тяжелой атлетике

По итогам двух дисциплин в весовой категории до 67 килограммов его результат составил 294 килограмма.
Кыргызстанец Ишенбек Муратбек уулу завоевал бронзовую медаль Кубка мира по тяжелой атлетике, который проходит в Пхукете (Таиланд). Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.
По итогам двух дисциплин в весовой категории до 67 килограммов его результат составил 294 килограмма.
Отметим, в толчке кыргызстанец с результатом 172 килограмма завоевал малую серебряную медаль.
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