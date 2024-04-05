Наблюдается тенденция к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, - врач

К 2027 году кыргызстанские врачи планируют снизить показатели на 25%, то есть ежегодно сохранить жизни 5 тыс. человек.

В Кыргызстане работает программа «Экстренная кардиология». Она направлена на улучшение профилактики заболевания, сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Сооронбаев.

Он отметил, что поставлена цель по снижению показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. К 2027 году кыргызстанские врачи планируют снизить показатели на 25%, то есть ежегодно сохранить жизни 5 тыс. человек.

«Программа «Экстренная кардиология» уже запущена и наблюдается тенденция к снижению смертности. Наши врачи не только спасают жизни, но и помогают пациентам полностью восстановиться и вернуться к повседневной деятельности», - добавил он.

АКИpress