В Бишкеке официально зарегистрированы 50 домашних детсадов

По словам вице-мэра Виктории Мозгачевой, официально уже зарегистрировались около 50 детсадов.

Сколько по городу домашних детсадов, поинтересовалась депутат Бишкекского городского кенеша Элизавета Алымбаева («Эмгек») у мэрии Бишкека в ходе заседания комиссии по соцвопросам.

По словам вице-мэра Виктории Мозгачевой, официально уже зарегистрировались около 50 детсадов.

Но сейчас идет работа с МТУ по подворовому обходу.

Была принята программа «Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике» напомнила она.

«В летний период обходы подворовые усилены, только так можно находить. МТУ знают, где у них детсады находятся», - сказала она.

АКИpress