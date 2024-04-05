В Кыргызстане более 80 спортивных федераций

"Средства выделяются по результатам показанной работы, но финансирование достаточное", - отметил Абдымомунов.

В Кыргызстане более 80 спортивных федераций. Об этом 5 апреля на совместном заседании фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" сообщил директор департамента спорта и физической культуры при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Айбек Абдымомунов.

По его словам, приоритетными являются федерации борьбы, бокса, дзюдо, легкой атлетики и тяжелой атлетики. Среди командных видов спорта хорошо работают федерации волейбола и футбола. Также ведется работа по неолимпийским видам спорта. В дирекции по национальным видам спорта работа ведется по кок-бору, тогуз коргоолу, салбууруну, конным видам спорта.

"Средства выделяются по результатам показанной работы, но финансирование достаточное", - отметил Абдымомунов.

Глава Минкультуры Алтынбек Максутов ответил, что в Кыргызстане необходимо развивать массовый спорт.



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