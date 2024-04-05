В части Бишкека не будет воды с утра до ночи 9 апреля

В некоторых районах Бишкека 9 апреля временно будет прекращена подача питьевой воды.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как уточняется, в район отключения входят ул. М. Фрунзе, пр. Манаса, пр. Жибек Жолу, ул. Турусбекова, ул. Баялинова и ул. Абдрахманова.

Воды не будет с 09:00 до 23:00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения, социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Белинский" и городских водопроводных сетях, говорится в сообщении.

Организации и население просят заранее запастись питьевой водой.



URL: https://kaktus.media/498841