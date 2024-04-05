Очередная жертва фемицида. В Бишкеке женщина погибла от рук бывшего мужа

По ее словам, трагедия произошла в ночь с 3 по 4 апреля.

В Бишкеке 34-летняя женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ей бывшим мужем. Об этом редакции vb.kg сообщила директор ОО "Лига Защитников Прав Ребёнка" Назгуль Турдубекова.

По ее словам, трагедия произошла в ночь с 3 по 4 апреля.

"Бывший муж неоднократно заставлял женщину вернуться к нему, однако она отказывалась. Женщина занималась клининговой деятельностью и в одиночку воспитывала троих несовершеннолетних детей, двоим из которых требовался особый уход из-за их здоровья.

Покойная помогала женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию", - сказала Турдубекова.

В этой связи глава ОО "Лига Защитников Прав Ребёнка" отметила, что многие кыргызстанки остаются без защиты, и их просьбы о помощи часто остаются неуслышанными.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что защита и безопасность женщин и девушек будет находиться под его личным контролем.





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