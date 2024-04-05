ГКНБ: В пользу государства возвращен объект историко-культурного наследия и земельный участок стоимостью 196,3 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Общая стоимость имущества составляет 196 млн. 302 тыс. сомов.

ГКНБ в рамках проводимой работы по противодействию коррупции в сфере управления государственным имуществом и возврату в пользу государства незаконно приватизированных объектов недвижимости, в ходе доследственной проверки установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка по ул.Фрунзе площадью 0,25 га и двухэтажное здание, являющееся памятником архитектуры республиканского значения.

Справочно: В 1992 году постановлением Всеобщей конфедерации профсоюзов г.Москва - Совету Федерации профсоюзов Кыргызстана было передано здание по гимнастике на пересечении ул.Фрунзе и Логвиненко.

Установлено, что руководитель Федерации профсоюзов Кыргызстана «Л.В.И.» в корыстных целях организовал коррупционную схему, посредством которой вышеуказанные объекты недвижимости были незаконно выведены из владения Федерации и в нарушение установленного порядка приватизированы частной компанией.

В результате проведенных точечных комплексных мероприятий и своевременно принятых мер, отмеченные земельный участок и здание переданы в муниципальную собственность. Общая стоимость имущества составляет 196 млн. 302 тыс. сомов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных и иных лиц, причастных к указанной коррупционной схеме, а также по выявлению других аналогичных фактов.